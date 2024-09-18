أيمن الرمادى يبحث عن مواهب دورى المحترفين لتدعيم صفوف سيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - يبحث أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، عن تدعيم الفريق بصفقات قوية لتعويض الراحلين وتدعيم المراكز التي تحتاج لدعم والتي أبرزها رأس الحربة بعد رحيل أحمد ياسر ريان إلى البنك.

وينقب أيمن الرمادى عن مواهب دورى المحترفين من أجل تدعيم الفريق على طريقة محمود زلاكة الذى جاء من بترول أسيوط ثم بيعه لبيراميدز، وكذلك التعاقد مع ثنائى نادى ديروط يوسف عفيفى ومحمود الزيتى.

وتعاقد سيراميكا مع محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة بجانب الثنائى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين من الأهلى واستعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسيراميكا.

يبحث مسئولو سيراميكا عن التعاقد مهاجم فى الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض رحيل أحمد ياسر ريان الذى انتقل إلى البنك الأهلى فى هذه الانتقالات.

ووضع مسئولو سيراميكا أكثر من مهاجم لضم أحدهم من أجل قيادة هجوم الفريق فى الموسم الجديد، بجانب النيجيرى جون إيبوكا ومروان عثمان، بعد رحيل أحمد ياسر ريان.

ويعد ناصر منسى مهاجم نادى الزمالك أبرز اللاعبين الذى يفكر فيه سيراميكا ويترقب مصيره مع الزمالك، كما يضع الفريق فى حساباته الثنائى أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت وأحمد أمين قفة مهاجم إنبى لضم أحدهما على الأقل.