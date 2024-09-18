شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يواصل برنامجه التأهيلي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التونسي علي معلول لاعب الأهلي أداء برنامجه التأهيلي للعلاج من الإصابة بقطع في وتر أكيلس منذ فترة وإجراء عملية جراحية.

ويؤدي علي معلول برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي والذي يتابع حالة اللاعب بشكل مستمر، قبل عودته للمشاركة في التدريبات نهاية أكتوبر المقبل أو بداية نوفمبر المقبل.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.



جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.



يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم