شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات اجتماع رابطة الاندية المحترفة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أسفر اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة ، الذي عقد عصر اليوم بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر ، بحضور ١٨ ناديا المشاركين في المسابقة و الاستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الاستاذ محمد يحيي لطفي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة و سيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة.

وأسفر الاجتماع عن التالي :

-التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم ووضع جدول دوري نايل في الموسم الجديد ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

- إقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد.

- الدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين كل مجموعة تضم ٩ فرق .

- ⁠هبوط فريقين لـ دوري المحترفين بدلا من ثلاثة فرق .

- ⁠إقامة اجتماع منتصف الموسم لتحديد شكل الموسم المقبل ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.