شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة جورماهيا ومشاركة أشرف داري والان مع تفاصيل الخبر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين قبل بدء فقرات المران، وذلك للحديث عن الاستعدادات لمواجهة جورماهيا الكيني.

بدأ المغربى أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ، المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله إن اشرف داري تخلص من إصابة بجزع في كاحل القدم تعرض لها مع منتخب المغرب.

وأوضح طبيب الفريق أن داري انتظم تدريجيا في التدريبات الجماعية اليوم، على أن يشارك جماعيا بشكل طبيعي بدءًا من الغد، وذلك بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خاضه مؤخرًا.

قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال اللاعبين، في مران بدني متنوع بين الجيم وملعب التتش استمر لمدة ساعة مع بداية فقرات المران.

وأدى اللاعبون تدريبات متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني في ختام فقرات المران.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات بدنية وفنية منفردة.

وحرص مارسيل كولر على الاجتماع بسامي قمصان مدرب الفريق، القائم بأعمال مدير الكرة، على هامش فقرات المران الجماعي، لمناقشة الاستعدادات لمواجهة فريق جورماهيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء السبت المقبل.