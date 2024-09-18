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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام بطولة الدورى المصرى لموسم 2024 – 2025 كاملا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة نظام بطولة الدورى المصرى لموسم 2024 – 2025 عقب الاجتماع مع الأندية الحالي بمشروع الهدف في السادس من أكتوبر.
وجاء نظام بطولة الدورى المصرى لموسم 2024 – 2025 كالتالى :
_ إنطلاق المسابقة 30 أكتوبر المقبل
_ نهاية المسابقة 6 يونيو
_ تتكون البطولة من 18 فريقا
_ تقام البطولة في المرحلة الأولى من دور واحد
_ الدور الثانى يتم تقسيم الفرق لمجموعتين 9 و9 الأولى تضم أصحاب المراكز من الأول حتى التاسع والثانية من العاشر إلى الـ18.
_ ينتقل كل ناد في المرحلة الثانية بعدد نقاطها سواء المنافسة على اللقب أو المتصارعة على الهبوط
_ يهبط فريقين فقط في نهاية الموسم.
اجتماع رابطة الأندية
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