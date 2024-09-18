شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام بطولة الدورى المصرى لموسم 2024 – 2025 كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة نظام بطولة الدورى المصرى لموسم 2024 – 2025 عقب الاجتماع مع الأندية الحالي بمشروع الهدف في السادس من أكتوبر.

وجاء نظام بطولة الدورى المصرى لموسم 2024 – 2025 كالتالى :

_ إنطلاق المسابقة 30 أكتوبر المقبل

_ نهاية المسابقة 6 يونيو

_ تتكون البطولة من 18 فريقا

_ تقام البطولة في المرحلة الأولى من دور واحد

_ الدور الثانى يتم تقسيم الفرق لمجموعتين 9 و9 الأولى تضم أصحاب المراكز من الأول حتى التاسع والثانية من العاشر إلى الـ18.

_ ينتقل كل ناد في المرحلة الثانية بعدد نقاطها سواء المنافسة على اللقب أو المتصارعة على الهبوط

_ يهبط فريقين فقط في نهاية الموسم.

اجتماع رابطة الأندية