شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نظام الدورى الاستثنائى في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة مع الـ18 ناديا المشاركة في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل على نظام البطولة الموسم المقبل عقب انتهاء اجتماع اليوم.



ويأتي نظام بطولة الدورى الممتاز فى الموسم المقبل و كالتالى:

-يقام الدور الأول كاملا بين كافة الفرق ثم يتم تقسيم الفرق الى مجموعتين،المجموعة الأولى تضم أصحاب المراكز من الأول إلى التاسع للمنافسة على لقب الدوري ، والمجموعة الثانية من العاشر إلى الثامن عشر للمنافسة على البقاء ودخول صراع الهبوط.



ويذهب كل فريق بنقاطه التي حصل عليها في الدور الأول كاملة لزيادة المنافسة بين كافة الفرق أسوة بما حدث بدورى المحترفين العام المنقضى.

وتقرر أن يهبط فريقين فقط فى الموسم الجديد.