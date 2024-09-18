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مصدر يكشف لمصراوي موقف الأهلي من تجديد تعاقد طاهر محمد طاهر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف الفريق من تجديد التعاقد مع لاعب الفريق طاهر محمد طاهر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "الأهلي قرر فتح ملف تجديد تعاقد طاهر محمد طاهر مع الفريق، والنادي ينوي تجديد تعاقد اللاعب لمدة ثلاثة سنوات".

وأضاف: "الموضوع محل نقاش داخل لجنة التخطيط، التي تناقش أيضاً ملف التجديد للاعب الفريق طاهر محمد طاهر، بعد عرض الأمر على مارسيل كولر ووافق".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب عقده ينتهي مع الفريق بنهاية عام 2025، و يرحب بالاستمرار مع الفريق".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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