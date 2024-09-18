مصدر يكشف لمصراوي موقف الأهلي من تجديد تعاقد طاهر محمد طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موقف الفريق من تجديد التعاقد مع لاعب الفريق طاهر محمد طاهر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "الأهلي قرر فتح ملف تجديد تعاقد طاهر محمد طاهر مع الفريق، والنادي ينوي تجديد تعاقد اللاعب لمدة ثلاثة سنوات".

وأضاف: "الموضوع محل نقاش داخل لجنة التخطيط، التي تناقش أيضاً ملف التجديد للاعب الفريق طاهر محمد طاهر، بعد عرض الأمر على مارسيل كولر ووافق".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب عقده ينتهي مع الفريق بنهاية عام 2025، و يرحب بالاستمرار مع الفريق".

اقرأ أيضاً:

"الغالبية موافقون".. رابطة الأندية تبدأ الاجتماع بهذا الاقتراح للدوري