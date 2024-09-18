"على أنغام أغنيته الشهيرة".. النصر يتعاقد مع الإيطالي بيولي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

أعلن نادي النصر السعودي مساء اليوم الأربعاء، بشكل رسمي التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني الأسبق لـ ميلان لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الصفراء خلفاً للبرتغالي لويس كاسترو.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس"، فيديو تقديمي للمدير الفني الجديد للعالمي على أنغام ""Pioli is on Fir"، وهي الأغنية الشهيرة التي كان يهتف بها جماهير ميلان في المدرجات له.

وكان مجلس إدارة نادي النصر أعلن مساء أمس الثلاثاء، توجيه الشكر إلى قائد الفريق الأول السيد لويس كاسترو، متمنين له التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة.

ويحتل الفريق الكروي بنادي النصر حتى الآن، المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في لقائين.