الظهور الأول لابراهيما نداي بقميص الحزم السعودي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

نشر السنغالي ابراهيما نداي لاعب الزمالك السابق، صوراً من ظهوره الأول مع فريقه الجديد الحزم السعودي بعد انتقاله له خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلق نداي على ظهوره الأول رفقة الحزم، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"الحمد لله تحدي جديد مع الحزم، المباراة الأولى الفوز الأول لا تستسلم أبدًا، العمل مستمر..".

والجدير بالذكر أن نداي شارك مع الزمالك خلال الموسم الماضي في 26 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 3 آخرين.