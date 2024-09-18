التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، و سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق انتر ميلان عن التشكيل الرسمي للمواجهة التي تجمعهما على ملعب "الاتحاد" في أولى مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

تشكيل مانشستر سيتي أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، روبن دياز، جافارديول.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافيو، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

بينما جاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: يان أوريال، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دارميان، باريلا، تشالهانوجلو، زيلينسكي، كارلوس نيفيز.

خط الهجوم: ماركوس تورام، مهدي طارمي.