وزارة الرياضة تطلق المرحلة الثانية من مشروع شباب يدير شباب

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY "شباب يدير شباب" فى كل المحافظات، فاعليات المرحلة الثانية من "فايف ان وان" للعام الثاني على التوالي، وفى وقت واحد بجميع المحافظات، برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، عبر الڤيديو كونفرانس، بمشاركة أكثر من ١٥ ألف مشارك بالمحافظات.





كما شارك العديد من السادة المحافظين منهم محافظ البحيرة ومحافظ بنى سويف. تأتى هذه الفاعلية تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومتابعة شهاب جمال الدين مدير المشروع بالوزارة، ويتم تنفيذ الفاعلية بمديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب ، والعديد من المنشآت التابعة للوزارة بالمحافظات.

وتناقش الفاعلية ف المرحلة الثانية خمس موضوعات وهم (عرض مشاريع الوزارة، وأخلاقيات العمل، والتواصل الفعال، البحث والتطوير، التطوير الذاتى).