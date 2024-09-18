شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات إضافية لثنائى الزمالك استعدادا لمواجهة الشرطة الكيني والان مع تفاصيل الخبر

أدى سيف الدين الجزيري وناصر ماهر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد نهاية مران الفريق اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي.

وخاض الثنائي تدريبات خاصة بالتسديد على المرمى، على الثلاثي محمد عواد ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.