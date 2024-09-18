شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تستقر على هبوط فريقين فقط لدورى المحترفين الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقرت الأندية على هبوط فريقين فقط الموسم المقبل الى دورى المحترفين عقب الاتفاق مع مسئولى الرابطة خلال الاجتماع المقام حاليا بمشروع الهدف.

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق بطولة الدورى المصرى الممتاز 2024 – 2025 يوم 30 أكتوبر المقبل وإنتهاء المنافسات يوم 6 يونيو العام المقبل.

ويأتي نظام بطولة الدورى الممتاز وفقا للنظام المتبع بطولة الدورى البلجيكى والتي يكون كالتالى: يقام الدور الأول كاملا بين كافة الفرق، ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تكون من الأول إلى العاشر للمنافسة على لقب الدوري، والمجموعة الثانية من الحادي عشر إلى الثامن عشر للمنافسة على البقاء.

وقررت رابطة الأندية المصرية التعاقد مع شركة ألمانية مسئولة عن تنظيم بطولات الويفا والدوري الألماني والإماراتي والتركي لتبدأ عملها فى الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد، خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم بحضور ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز لاختيار شكل الدوري في الموسم الجديد.