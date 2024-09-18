شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورت تعلن إذاعة مباراة الأهلى وجورماهيا الكيني واحتفالية تسليم درع دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة أون تايم سبورت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إذاعة مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني ضمن إياب دور الـ32 من عمر مسابقة دورى أبطال أفريقيا ثم أحتفالية تسليم درع دوري نايل للاعبو الفريق الأحمر عقب اللقاء يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر 2024 فى تمام الساعة السابعة مساء حيث تقام على ستاد القاهرة الدولى.

وكان حقق فريق الاهلى الفوز على نظيرة جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة يوم الاحد الماضى ضمن ذهاب دور الـ32 من عمر مسابقة دورى أبطال أفريقيا وسجل الاهداف كل من رامى ربيعة والجنوب أفريقى بيرسى تاو (هدفين).

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي.