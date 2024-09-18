منتخب مصر لكرة اليد للكراسي المتحركة يتألق و يهزم الهند ٠/٢ في المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - بحضور وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي

الأربعاء 18/سبتمبر/2024 - 07:53 م 9/18/2024 7:53:43 PM

فاز منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد على حساب الهند بشوطين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة من منافسات دور مجموعات بطولة العالم المقامة خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر .

قدم منتخب مصر أداء قوي طوال أوقات المباراة ونجح في حسم الشوط الأول لصالحه بنتيجة 8/3، قبل أن يفوز بالشوط الثاني بنتيجة 8/2.

وتواجد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري في الصالة المغطاة المستضيفة للمباراة..

واطمئن وزير الرياضة على كافة الإجراءات الخاصة بالبطولة وسيرها بشكل مميز وتوفير جميع الأجواء المناسبة للمشاركين فيها .

كان منتخب مصر فاز بالمباراة الأولى له على حساب تشيلي وخسر أمام البرتغال في المباراة الثانية قبل ان يعود للانتصارات علي حساب الهند ..