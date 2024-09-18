رسميًا .. تحديد موعد بدء وانتهاء النسخة المقبلة من الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية لكرة القدم ، الاستقرار على انطلاق فعاليات الدوري الممتاز في نسخته المقبلة 30 أكتوبر المقبل ، على أن ينتهي 6 يونيو 2025 .





وتم الاتفاق على اعتماد نظام جديد يقضي بإقامة المسابقة من دور واحد فقط ويلاقي كل فريق الآخر بشكل طبيعي ، ثم يتم اللجوء لترتيب الأندية على أن تشارك الـ 10 فرق الأولى بالترتيب في مجموعة خاصة بالمنافسة على لقب الدوري ، ومجموعة أخرى خاصة بالأندية في المراكز من 11 إلى 18 وتحديد الأندية الثلاثة الهابطة إلى القسم الثاني.

كما استقرت رابطة الأندية على إتمام التعاقد مع شركة ألمانية متخصصة في تنظيم المباريات ، للإشراف على المسابقة الدوري من الناحية التنظيمية خلال الموسم المقبل.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الذي أقيم بمشروع الهدف في السادس من أكتوبر، وشهد تواجد مندوبي أندية الدوري الممتاز و في مقدمتهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس الزمالك ، مع تواجد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ، وأحمد دياب رئيس الرابطة وثروت سويلم وخالد رفعت وشريف صالح ممثلي الرابطة الأندية ، مع تواجد محمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للرياضة في الاجتماع وسيف الوزيرى نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة.