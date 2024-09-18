شكرا لقرائتكم خبر عن ميشالاك: لا أستطيع الانتظار للمشاركة مع الزمالك و "كوكا" أقرب أصدقائي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

أبدى البولندي كونراد ميشالاك مهاجم فريق الزمالك الجديد عن سعادته وحماسه الشديد لخوض تجربة ارتداء القميص الزمالك بعد انضمامه إليه بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من أحد السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأوضح كونراد ميشالاك عبر حساب نادى الزمالك بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك " " أنضميت الى الزمالك لانها تجربة مميزة لي جماهير النادي أظهرت لي الكثير من الحب حتى قبل أن أمضي العقد وهى من أهم العوامل التي جعلتني انضم إلى الفريق وأقدر التعامل الجيد ومساعدة الجميع وأتمنى رد كل هذا في الملعب، سأفعل ما بوسعي، وأتمنى المساعدة في تحقيق البطولات هذا الموسم".

وواصل كونراد ميشالاك حديثة " أعرف عبد الله السعيد وكذلك زيزو وعمر جابر والأسطورة شيكابالا هؤلاء من أعرفهم لكن متحمس لمعرفة الجميع ونتمنى أن نكون مجموعة قوية ونحقق شيئا سويا والجميع يتحدث معي عن مباراة السوبر أمام الأهلي، أرى الحماس عن تلك المباراة وهذا جعلني أيضا متحمس كثيرا له أنا لا أستطيع الانتظار حتى أبدأ مع الفريق الاستعداد لهذه المباراة، كاشفا أن أحمد حسن كوكا أحد أقرب أصدقائه وتحدث معه كثيرا قبل الانتقال إلى الزمالك، موضحا:" لقد تحدث معي بشكل إيجابي عن مصر والجماهير المحبة لكرة القدم هنا " .

كونراد ميشالاك لاعب كرة بولندى الجنسية يجيد اللعب فى مركز الجناح الهجومى، وُلد في 7 فبراير 1997 (26 عاماً) في مدينة بلاونيس، بولندا، ومن أهم مميزاته السرعة الكبيرة، ومهاراته العالية التي تسعاده على المراوغة، وتمريراته الحاسمة في الشق الهجومي.

واستهل اللاعب البولندى ميشالاك مشواره مع كرة القدم بالتواجد داخل نادى تشارني زاجان البولندي تحت 19 عامًا، واستمر في اللعب حتى انتقل إلى فالوباز زيلونا جورا البولندي، ومنه إلى ليجيا وارسو، ثم تنقل بين عدة أندية حتى وصل إلى الدوري السعودي ضمن صفوف أحد.

وخاض ميشالاك تجارب احترافية خارج بولندا، حيث لعب لفريق أنقرة جوجو التركى وألانيا سبور التركي، ثم أحد السعودي، وفي الموسم الجاري شارك مع فريق أحد في 3 مباريات سجل هدف وصنع آخر.

وشارك ميشالام في 275 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 29 هدفًا، وصناعة 32 آخرين،بينما في الموسم الحالي، شارك ميشالاك في 3 مباريات مع نادي أحد الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى بالسعودية، سجل خلالها هدفا وصنع آخر.