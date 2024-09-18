شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه في الأهلي لإراحة رامي ربيعة من مواجهة جورماهيا الكيني والان مع تفاصيل الخبر

يفكر الجهاز الفني للأهلي في إراحة رامي ربيعة وعدم مشاركته في مباراة جورماهيا الكيني يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل منحه الراحة الكافية، في ظل عدم حصوله على الراحة المطلوبة.

وشارك رامي ربيعة في معسكر منتخب مصر الأخير ثم انتظم في معسكر فريقه قبل مباراة جورماهيا الماضية ويخطط الجهاز الفني لإراحته حتى يكون في أتم جاهزية فنية قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية، وهو ما سيتحدد خلال الساعات القادمة.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.



جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.



يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم