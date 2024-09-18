شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الهلال الليبي تصل إلى مطار برج العرب استعدادًا لمباراة الإياب أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل إلى مطار برج العرب الدولي بعثة فريق الهلال الليبي وذلك استعدادًا لمباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق المصري.

وتقام المباراة في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد برج العرب، حيث كان في استقبال البعثة - التي تضم 35 فردًا - اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي المصري ومعه علي غويبة مدير العلاقات العامة وأحمد متولي الذي سيتولى مرافقة البعثة.

من جانبه، نقل اللواء إيهاب الساعي إلى مسئولي البعثة تحيات مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي والذي يتابع تفاصيل وصول البعثة واقامتها وتنقلاتها خلال فترة وجودها بمصر حرصًا على توفير كافة سبل الراحة للأشقاء الليبيين في وطنهم الثاني مصر.