شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن يعلن عبر الخليج 365 انتقاله لغزل المحلة لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو غزل المحلة فى الحصول على خدمات إبراهيم حسن لاعب البنك الاهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

ووقع إبراهيم حسن على عقود انتقاله إلى غزل المحلة لمدة 3 سنوات قادمة عقب الخضوع إلى الكشف الطبي.

وأعلن إبراهيم حسن عبر الخليج 365 الإنضمام إلى غزل المحلة والإنتظام في التدريبات الجماعية للفريق اليوم تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك.

ونجح غزل المحلة الموسم الماضى تحت قيادة أحمد عيد عبد الملك فى العودة لدورى الأضواء والشهرة من جديد بعد منافسة شرسة مع العديد من الأندية صعد على أثرها المحلة بصحبة بتروجت وحرس الحدود .