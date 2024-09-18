شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعقد جلسات مع حسام عبد المجيد والجزيرى عقب مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأحمد مجدي المدرب المساعد جلسة خاصة مع حسام عبد المجيد مدافع الفريق عقب مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي.

وحرص المدير الفني على منح المدافع تعليمات فنية خاصة قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام الشرطة الكيني.

وبعدها عقد جوميز جلسة مع البرتغالي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق لمنحه بعض التعليمات.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.