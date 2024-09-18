شركة ألمانية لتنظيم الدوري ومسابقة من دور واحد .. ملفات على طاولة اجتماع رابطة الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - استقرت رابطة الأندية على إتمام التعاقد مع شركة ألمانية متخصصة في تنظيم المباريات ، للإشراف على المسابقة الدوري من الناحية التنظيمية خلال الموسم المقبل.





وسبق للشركة الألمانية تولى المهام التنظيمية لبطولة اليويفا والدوري الألماني كما أشرفت على تنظيم مسابقات الكرة الإماراتية.

وحتى الآن بات سيناريو إقامة الدوري من دور واحد فقط على أن تتم المنافسة بين الـ 10 فرق الأولى على درع الدوري وباقي الـ 8 فرق على الهبوط ، الخيار الأقرب للتنفيذ منعًا لتكرار أزمة إطالة الموسم والانتهاء منه.

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الجاري الآن بمشروع الهدف في السادس من أكتوبر، تواجد مندوبي أندية الدوري الممتاز و في مقدمتهم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس الزمالك ، مع تواجد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ، وأحمد دياب رئيس الرابطة وثروت سويلم وخالد رفعت وشريف صالح ممثلي الرابطة الأندية ، مع تواجد محمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للرياضة في الاجتماع وسيف الوزيرى نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة.