شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس إراحة وسام أبو علي أمام جورماهيا بسبب السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

يفكر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر في إراحة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق خلال مباراة فريقه ضد جورماهيا مساء السبت المقبل على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، باعتبار أن الفريق الأحمر اقترب بشدة من الصعود إلى دور المجموعات الإفريقي.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب أمام بطل كينيا والتي جمعتهما الأحد الماضي بثلاثية نظيفة خارج الديار.

ويفكر الجهاز الفني للأهلي في مشاركة وسام أبو علي في جزء من المباراة لو بدأ أساسيا على أن يتم إراحته مبكرا في الشوط الثاني أو يدخره الجهاز الفني كورقة رابحة على دكة البدلاء ويدفع به وقت الحاجة مع منح الفرصة لمحمود كهربا للمشاركة وتجهيزه، ليكون كل اللاعبين على أتم جاهزية لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في الحفاظ على وسام أبو علي وادخاره لمباراة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية، باعتباره من أهم الأوراق الهجومية للأهلي في تلك الموقعة والتي يراهن عليها الفريق الأحمر لصناعة الفارق في مثل هذه المباريات.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم