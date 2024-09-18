شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستقر على تثبيت تشكيل الزمالك أمام الشرطة الكينى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك على تثبيت تشكيل الفريق في مباراة الشرطة الكينى المقرر لها بعد غداً الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وينوى جوميز بدء مباراة الشرطة الكينى بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.

ووصلت بعثة فريق الشرطة الكيني إلى القاهرةاستعداداً لخوض مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يخوض فريق الشرطة الكيني تدريبه الأساسي غداً الخميس باستاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويواصل فريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز استعداداته لمواجهة الشرطة الكينى في إياب دور الـ"32" ببطولة الكونفدرالية بعدما انتهت مباراة الذهاب في نيروبي بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.