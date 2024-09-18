الأهلي يجدد شراكة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الحادية عشرة صباح غدٍ الخميس بمقر الجزيرة؛ للإعلان عن تجديد الشراكة مع منظمة ‏الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لمدة أربع سنوات أخرى، مما يعزز التزامهما المشترك بتعزيز حقوق الأطفال في جميع أنحاء ‏مصر.‏





تأتي هذه الشراكة تفعيلاً لدور النادي في المشاركة المجتمعية في البيئة المحيطة وانطلاقًا من نجاح التعاون السابق بين الجانبين ، حيث تعمل هذه الشراكة المتجددة على تعزيز الرؤية والأهداف ‏المشتركة.

ومن المنتظر أن يكون هناك دور كبير للاعبي ولاعبات فرق النادي المختلفة في هذه الجهود.

كان مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة محمود الخطيب ، وبحضور العديد من أعضاء مجلس إدارة النادي ، قد أعلن التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة قناة الأهلي خلال الفترة القادمة.

على أن يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة، بعرض التصور النهائي لمحتوى القناة خلال الاجتماع القادم وتحديد موعد عودة البث المباشر للبرامج.