تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وانترميلان قبل صدام دوري الابطال

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي في تمام العاشرة من مساء الاربعاء فريقا مانشيستر سيتي الانجليزي وانتر ميلان الايطالي في مواجهة من العيار الثقيل بين بطلي الدوري في انجلترا وايطاليا في الجولة الاولى لدوري ابطال اوربا على ملعب الاتحاد بمدينة مانشيستر الانجليزية في تكرار لنهائي النسخة قبل الاخيرة لدوري الابطال والتي حصل خلالها مانشيستر سيتي على لقبه الاول .

والتقي مانشيستر سيتي مع انتر ميلان في اربعة مباريات عبر تاريخهما وتعد مباراة مساء الاربعاء هي ثاني مباراة رسمية بين الفريقين حيث التقيا فقط رسميا في المباراة النهائية لدوري ابطال أورباعام 2022 وفاز مانشيستر سيتي بهدف الاسباني رودري بينما اجمالا فاز السيتي في مباراتين وفاز انتر ميلان في مباراتين وسجل مانشيستر خلال تلك المباريات الاربعة 4 اهداف وسجل انترميلان ستة اهداف .

وهذا هو السجل الكامل لمباريات مانشيستر سيتي مع انتر ميلان :

31 يوليو 2010 انترميلان - مانشيستر سيتي : 3 / 0 مباراة ودية

2 اغسطس 2010 انتر ميلان - مانشيستر سيتي : 3 / 0 مباراة ودية

31 يوليو 2011 مانشيستر سيتي - انترميلان : 3 / 0 مباراة ودية

16 يونيو 2022 مانشيستر سيتي - انترميلان : 1 / 0 نهائي دوري الابطال