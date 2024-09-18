شباب الأهلي يستهل مشواره بدوري الجمهورية .. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 يستهل مشواره في دوري الجمهورية للشباب اليوم الأربعاء بمواجهة فريق إنبي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الكروي الجديد.





يسعى أهلي 2005 لتحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية وحصد نقاط المباراة الثلاث، لكي تكون دفعة قوية للفريق مع بداية الموسم.

واستعد أهلي 2005 بشكل جيد لمنافسات الدوري ، من خلال المباريات الودية التي خاضها خلال فترة الإعداد ، والتي كان أبرزها تعادله مع التعاون السعودي بهدفين لمثلهما، وفوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف، وعلى وادي دجلة بسبعة أهداف مقابل هدفين .

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كل من عبد الحميد حسن مديرًا فنيًا، ومحمود سمير مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك .