رسميًا.. أيك أثينا اليوناني يضم أنتوني مارسيال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي أيك أثينا اليوناني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، التعاقد مع النجم الفرنسي أنتوني مارسيال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي وقت سابق، أعلن المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد نهاية عقده مع الفريق.

وكان مارسيال قد انضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015 قادمًا من صفوف نظيره فريق موناكو الفرنسي.

أيك أثينا اليوناني يعلن التعاقد مع مارسيال

أنتوني مارسيال

رحب نادي أيك أثينا اليوناني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، بالنجم الفرنسي أنتوني مارسيال بعد التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد نادي أثينا اليوناني عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب سوف يصل مساء اليوم إلى اليونان من أجل الانضمام للفريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

أرقام مارسيال مع مانشستر يونايتد



لعب مارسيال مع فريق مانشستر يونايتد 317 مباراة، حيث نجح في تسجيل 90 هدف وصناعة 47 أسيست بالإضافة إلى حصد 5 بطولات مع الفريق الإنجليزي.