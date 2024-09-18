بعثة الشرطة الكيني تصل القاهرة استعدادا للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة الكيني إلى القاهرة منذ قليل، استعداداً لخوض مباراة الزمالك في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يخوض فريق الشرطة الكيني تدريبه الأساسي غداً الخميس باستاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الشرطة الكيني باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وواصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء البرنامج التأهيلي الموضوع له بعدما خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وأدى "الونش" التدريبات التأهيلية سواء بالكرة أو بدونها تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، وإشراف من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع له.

واطمأن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على حالة محمود "الونش" من خلال جلسه مع اللاعب أثناء أداء التدريبات التأهيلية، و منحه بعض التعليمات والنصائح لتنفيذها.

