روما يحدد خليفة دي روسي بعد إقالته

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن نادي روما صباح اليوم إقالة دانييلي دي روسي من منصبه كمدرب للفريق الأول، في خطوة مفاجئة جاءت بعد أداء مخيب في أول أربع مباريات من الدوري الإيطالي، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار. وجاء في بيان النادي: "تم اتخاذ هذا القرار لصالح الفريق، بهدف استعادة المسار المطلوب في الوقت الذي لا يزال فيه الموسم في بدايته". كما شكر النادي دي روسي على عمله وتفانيه خلال الأشهر الماضية، مؤكداً أنه سيبقى دائماً جزءاً من عائلة الجيالوروسي.

إقالة دي روسي، الذي تولى تدريب روما في يناير خلفاً لجوزيه مورينيو، تأتي بعد أن تم تجديد عقده حتى يونيو 2027 قبل بضعة أشهر فقط. إلا أن البداية الضعيفة للموسم جعلت قرار الإقالة أمراً لا مفر منه، خاصة مع تصدر أودينيزي جدول الترتيب وتراجع روما.

أما البديل المحتمل لدي روسي، فقد أشارت التقارير إلى أن إيفان يوريتش، المدرب السابق لتورينو، هو الأقرب لتولي المنصب. يوريتش أصبح حراً بعد انتهاء ارتباطه بتورينو، وتشير المصادر إلى أن وكيله موجود حالياً في تريجوريا للتفاوض حول تفاصيل العقد.

يذكر أن أسماء أخرى كانت مطروحة لخلافة دي روسي، مثل ماسيميليانو أليجري وستيفانو بيولي، إلا أن مطالب أليجري المالية المرتفعة واستقرار بيولي بعد توقيعه مع نادي النصر السعودي جعلا يوريتش الخيار الأكثر واقعية للجيالوروسي.