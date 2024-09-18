غدا.. منتخب البادل يطير إلى الكويت للمشاركة بتصفيات بطولة العالم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الوطني الأول للبادل للمشاركة في تصفيات بطولة العالم والمقرر إقامتها بالكويت خلال الفترة من 22 وحتى 29 سبتمبر الجاري.

ويشارك في هذه التصفيات 15 منتخبًا من إفريقيا وآسيا وهم: "مصر - الإمارات - إيران - البحرين - أستراليا - الصين - اليابان - الكويت - لبنان - عمان - الفلبين - المملكة العربية السعودية - السنغال - تايلاند - تونس".

وسيتم تقسيم المنتخبات المشاركة في هذه التصفيات إلى 4 مجموعات على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور ربع النهائي والذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

وكان منتخبنا الوطني قد دخل في معسكر مغلق بالإسكندرية صباح الجمعة المقبل ويستمر حتى الأربعاء المقبل على أن تطير البعثة مساء الخميس للسفر إلى الكويت والاستعداد للتصفيات القارية.

وسيعلن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأرجنتيني بابلو سيستي قائمة المنتخب المشاركة قبل السفر بساعات علمًا أن منتخبنا الوطني سيشارك في التصفيات بمنتخب للرجال وآخر للسيدات.

الجدير بالذكر، أن مصر نظمت من قبل تصفيات بطولة العالم والتي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 3 سبتمبر عام 2022 وصعد من خلالها منتخبي الرجال والسيدات للبطولة العالمية.