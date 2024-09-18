عودة المصابين لقائمة باريس لمواجهة جيرونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، القائمة التي سيخوض بها مباراة جيرونا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وعاد للقائمة ثنائي الوسط فيتينيا وزاير إيمري، بعد الغياب عن المباراة الأخيرة أمام بريست في الدوري الفرنسي بسبب الإصابة.

في المقابل سيخوض سان جيرمان مواجهة جيرونا بدون حارس المرمى الأساسي جيانلويجي دوناروما بسبب إصابة عضلية.

وتضم خيارات إنريكي 21 لاعبا، وهم:

حكيمي، ماركينيوس، رويز، ديمبلي، دوي، فيتينيا، أسينسيو، لي كانج إن، كولو مواني، مايولو، مينديس، باركولا، إيمري، بيرالدو، سكرينيار، سافونوف، زاجي، باتشو، موكيه، تيناس، وجواو نيفيز.