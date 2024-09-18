شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استعدادات الرابطة لاستقبال مندوبى الأندية لمناقشة شكل دورى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد مندوبو أندية الدوري المصري الممتاز على حضور اجتماع رابطة الأندية مع أندية الدوري المصري الممتاز، من أجل الاستقرار على شكل الدوري في الموسم الجديد، حيث يقام الاجتماع بمقر مشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر.

وتواجد فى الاجتماع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب وثروت سويلم وخالد رفعت وشريف صالح ممثلين لرابطة الأندية، بالإضافة إلى مندوبي أندية الدوري المصري الممتاز الذين توافدوا على مقر مشروع الهدف لحضور الاجتماع، كما تواجد محمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للرياضة وسيف الوزيرى نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة.

وتعقد رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مهما مع رؤساء وممثلى الدورى المصرى الثمانية عشر، لمناقشة شكل الدورى فى الموسم الجديد.

وقدم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، 3 تصورات متضمنة شكل الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.

تضمن المقترح الأول إقامة بطولة الدورى من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ10 فرق في المقدمة على لقب الدوري بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط.

بينما يتضمن المقترح الثاني إقامة الدوري بالنظام العادي من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب، بينما يتضمن المقترح الثالث إقامة الدوري من مجموعتين.

ومن المقرر أن يتم عرض التصورات الثلاث على الأندية للتصويت واختيار الأفضل من بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.



شعار زد



الإسماعيلي



سيراميكا



إنبى



حرس الحدود



مودرن سبورت



فاركو



الجونة



الاتحاد السكندري



طلائع الجيش



غزل المحلة



بيراميدز



الأهلى



استعدادات الرابطة للاجتماع



رابطة الأندية المصرية رابطة الأندية المصرية



الزمالك



المصري



البنك الأهلي



بتروجت