شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنهى النادى الأهلى موسم الصفقات الصيفية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

لا يزال ملف الصفقات الصيفية داخل النادي الأهلي مطروحا للنقاش، في ظل محاولة الإدارة والجهاز الفني الاستفادة من فترة الانتقالات في تحقيق أكبر استفادة فنية من الميركاتو الصيفي الحالي وقبل غلق القيد يوم 25 أكتوبر المقبل.

ونجح الأهلي في حسم 4 صفقات خلال الميركاتو الحالي بعد التعاقد مع الثنائي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري ومعهما يوسف أيمن وعمر الساعي.

ما هو موقف الأهلي من ضم صفقات جديدة؟

الأهلي منفتح على فكرة ضم لاعب جديد أو أكثر بشرط تواجد لاعبين وبعد موافقة مارسيل كولر المدير الفني على اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

هل يوجد مراكز في الأهلي تحتاج للتدعيم؟

يوجد أكثر من مراكز لا تزال بحاجة إلى التدعيم مثل المهاجم الصريح والجناح ومركز الوسط حال وجود لاعب مميز مثل التونسي محمد علي بن رمضان الذي كان قريبا من الانضمام للفريق.

ما موقف الأجنبي الخامس في قائمة الأهلي؟

لا يزال مسئولو النادي الأهلي يبحثون عن مهاجم أجنبي أو جناح أجنبي أو لاعب أجنبي يجيد اللعب في كلا المركزين، وفي حال عدم التمكن من ضم لاعب مميز حتى موعد القيد غلق القيد الصيفي سيتم تأجيل الملف إلى يناير المقبل.

هل يوجد لاعبين معينين مرشحين لتدعيم الأهلي؟

حتى الوقت الحالي لا يوجد اسم بعينه قريبا من الأهلي، لاسيما بعد غلق ملف التعاقد مع التونسي بن رمضان، حيث يتحفظ كولر على غالبية الأسماء المحلية المتداولة لتدعيم الأهلي، ولا يزال جاري البحث عن ضم لاعب أجنبي سوبر.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم