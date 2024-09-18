شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يؤدي تدريب بصالة الجيم تحضير للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الاتحاد السكندري تدريباته في صالة الجيم صباح اليوم الأربعاء ضمن التحضير لانطلاق الموسم الجديد نهاية أكتوبر المقبل، من أجل تجهيز اللاعبين لخوض منافسات الموسم الجديد.

واتفق الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري على خوض مباراة ودية أمام فريق دلفي غدا الخميس ، ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، ورفع اللياقة البدنية للاعبين.

ويرغب بابا فاسيليو المدير الفني للاتحاد في خلق حالة من الانسجام والتناغم بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى وسد العجز في كل المراكز بصفوف زعيم الثغر.

وكان الاتحاد السكندري قد أبرم 13 صفقة خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد إعلان التعاقد مع كل من حامد الجابري ومروان داوود وعمرو جمعة وأحمد الشيمي وهشام عادل وأحمد أيمن وإسلام سمير وعبد الرحمن خالد جبنة ومحمود متولي وفادي فريد وعبد الله بكري ومحمد مغربي وفليبي ناسيمينتو.



متولي



مروان داوود



مغربي



هشام عادل



عبد الله بكري