"على مستوى طموحاتهم". كولر يحسم ملف المهاجم الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قرر مسؤولو النادي الأهلي، تأجيل التعاقد مع مهاجم للانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "الأهلي بعد الاجتماع الذي عقد بين محمود الخطيب مع مارسيل كولر، مساء أمس قرر تأجيل ضم الصفقة الجديدة لانتقالات يناير المقبل، والمدرب رفض كل المرشحين عليه لتدعيم الخط الهجومي، خاصة أنهم ليسوا على مستوى طموحاتهم".

وأضاف: "عمر فرج كان على قائمة المرشحين للانضمام للأهلي قبل الزمالك، إلا أن كولر أبلغ إدارة النادي برغبته في ضم مهاجم يكون أعلى في إمكانياته عن الموجودين".

وأتم تصريحاته: "ويمكن أن يتغير القرار في حال ظهور لاعب مميز خلال الفترة المقبلة، ولكن لا أعتقد أن هذا الأمر سيحدث، والخطيب عقد اجتماعا مطولا مع سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة، بشأن لائحة الفريق، وقدم الأخير تصورا للأمر".

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