"كنا متوقعين".. رد محامي رمضان صبحي بشأن إيقافه 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف هاني زهران، محامي رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، موقف اللاعب من الإيقاف بعد الاستئناف على حكم براءته، من الاتهام بتعاطي المنشطات.

وتعرض رمضان صبحي للإيقاف في الفترة الماضية، على خلفية اتهامه بتناول المنشطات، قبل أن يحصل على البراءة بعد عقد لجنة استماع.

وقال محامي رمضان صبحي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ETC: "تلقينا خطاب من المحكمة الرياضية بالاستئناف على قرار براءة رمضان صبحي وكنا متوقعين هذا القرار".

وأضاف: "صدر في البداية قرار من المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات بإيقاف رمضان 4 سنوات وهذا القرار الذي تم رفعه بعد لجنة الاستماع، لذا عاد اللاعب للمشاركة مرة أخرى".

وأتم تصريحاته: "رمضان لن يتم إيقافه خلال فترة الاستئناف، سيستمر في المشاركة حتى يتم الفصل في القرار من المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة".

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