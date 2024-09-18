فرج عامر: الأندية لن تتفق مع الاتحاد أو الرابطة.. وهذا موقفي من الدوري الاستثنائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن نظام الدوري الاستثنائي الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الاهتمام الإعلامي سيكون بالأندية العشرة التي تنافس على اللقب.

وتجتمع رابطة الأندية المصري بممثلي الفرق، اليوم الأربعاء، لحسم نظام البطولة، والتي قد تكون استثنائية بإقامة دور واحد، ثم تتنافس 10 أندية على اللقب، و 8 على الهبوط.

وقال فرج عامر في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس"على قناة etc: "يجب أن يكون الدور الأول من الدوري على ملاعب محايدة، لأن هذه الفرق لن تتقابل في الدور الثاني، وسيكون الاهتمام الإعلامي للأندية العشرة التي تتنافس على اللقب، ولماذا لا يتم وضع نظام عادي للبطولة ونرى متى ستنتهي، ولكن أنا شخصيا أوافق على الدوري الاستثنائي".

وأضاف: "لكن الإدارة الفنية للكرة في سموحة ترفض النظام، وكل الأندية ترغب في إقامة البطولة بالشكل الطبيعي، والأندية لن تتفق مع الاتحاد أو الرابطة أو ضد المصلحة العامة".

وأتم عامر تصريحاته: "والجميع لديه ملاحظات، منها الملاعب المحايدة للمباريات، بالإضافة إلى أن الأضواء ستركز على فرق المجموعة الأولى التي تنافس على لقب الدوري وهو ما يشبه الفارق بين الدوري الممتاز ودوري المحترفين".

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