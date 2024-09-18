"وعدوني بشارة القيادة".. أول تعليق من سالي منصور بعد أزمتها مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشفت سالي منصور لاعبة الشعلة السعودي لكرة القدم النسائية، كواليس رحيلها عن الأهلي، على الرغم من إعلان الصفقة.

وقالت منصور في تصريحات عبر برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "أنا ألعب كرة القدم منذ سنوات، واحترفت في رومانيا ولعبت لعدد من الأندية العربية والأوروبية، ولا يليق أن يقول مسؤول بالأهلي إنني لا أعرف شيئا عن الاحتراف، وتنازلت عن بعض الشروط من أجل اسم النادي الأهلي، اتفقت مع مروان النايب عضو لجنة التعاقدات في الأهلي عن بعض البنود، وكان العقد فارغًا والاتفاق كان شفهيًا".

وأضافت: "وعدوني بأن أكون قائدة للفريق وسيتم تصويري وحدي في إعلان التعاقد مع الأهلي بجانب بعض البنود الأخرى، ولكن هذا لم يتم تنفيذه، ويوم التصوير وجدت لاعبة أخرى تشاركني".

وأتمت سالي تصريحاتها: "كما أنني علمت بأن عددا من اللاعبات تم وعدهن بشارة القيادة، شادي محمد قابلته لأول مرة في هذا اليوم وقال لي نصًا أنا الكل في الكل واللي بتفق عليه هو الي بيتنفذ".

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