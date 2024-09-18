"للخروج من حالته".. الغندور يكشف مفاجأة جوميز لـ فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لأحمد فتوح، بعد عودته مرة أخرى للتدريبات.

وعاد أحمد فتوح لتدريبات الزمالك أمس الثلاثاء، بعد قرار إخلاء سبيله بكفالة قدرها 50 ألف جنيه على ذمة قضية القتل الخطأ، مع تأجيلها ليوم 22 أكتوبر.

وقال خالد الغندور، خلال برنامجه عبر قناة "المحور": "فتوح عاد للتدريبات سريعا من أجل الخروج من حالته النفسية، والمفاجأة أن جوميز يفكر في الدفع به بالشوط الثاني من مباراة الشرطة الكيني بالكونفدرالية".

أضاف "الغندور": "تفكير جوميز في هذه الخطورة، من أجل دخول فتوح لأجواء المباريات سريعاً، وتجهيزه أيضا للمرحلة المقبلة".

وأتم تصريحاته: "جوميز يرغب في إعادة فتوح لمستواه بشكل سريع من دخوله في أجواء المباريات من خلال الدفع به على فترات، خاصة وأنه من أهم اللاعبين داخل الفريق".

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