هل يعود فيريرا مرة أخرى للزمالك؟ التفاصيل الكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، للاستعانة بخبير أجنبي في منصب المدير الرياضي للنادي.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن هناك اتجاه قوي لتعيين مدير رياضي أجنبي، لوضع أسس اختيار مدير التعاقدات ومستقبل الفريق.

وأوضح المصدر، أن هناك عدد من الأسماء تم طرحها على المجلس، منها البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق، نظرا للعلاقة القوية التي تجمعه بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الحالي للفريق.

وأضاف المصدر، أن هناك اسم آخر أجنبي تم طرحه أيضا، وسوف يتم الاستقرار على المدير الرياضي الجديد في الساعات المقبلة وحسم التفاوض معه ليكون موجود داخل القلعة البيضاء.

جدير بالذكر، أن جيسفالدو فيريرا رحل عن نادي الزمالك، منذ موسمين، بعدما نجح في تحقيق بطولتي الدوري المصري في نسختين متتاليتين.

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