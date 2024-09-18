دورتموند في صدام قوي أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لمواجهة قوية ضد كلوب بروج البلجيكي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، وتُقام المباراة على ملعب "جان بريدل"، حيث يسعى كل فريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.



يدخل بوروسيا دورتموند، وصيف النسخة الأخيرة، اللقاء عازمًا على تحقيق الفوز لمواصلة مشواره القوي في البطولة التي يطمح للتتويج بلقبها. يأمل الفريق الألماني في العودة بالنقاط الثلاث لبدء مشواره بشكل مثالي.

في الجهة الأخرى، يسعى كلوب بروج إلى عرقلة انطلاقة دورتموند، حيث يطمح لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة أمام جماهيره.

تجدر الإشارة إلى أن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم يشهد نظامًا جديدًا بمشاركة 36 فريقًا، تم توزيعهم وفق 4 تصنيفات. يتأهل الفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني، بينما تخوض الفرق من المراكز 9 إلى 24 ملحقًا لتحديد الفرق الثمانية المتأهلة إلى المرحلة التالية.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد كلوب:

تقام مباراة بوروسيا دورتموند ضد كلوب بروج اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. ينتظر عشاق كرة القدم هذه المواجهة بشغف، حيث تعد انطلاقة مثيرة لكلا الفريقين في دوري أبطال أوروبا. ستكون الأجواء مشحونة بالحماس، مع تطلعات كل فريق لتحقيق بداية قوية في البطولة.

