الجبلاية والرابطة تستقر اليوم مع الأندية على شكل الدوري الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يوم الحسم.. اتحاد الكرة يتحايل على الأندية

يستقر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ورابطة الأندية برئاسة أحمد دياب على شكل مسابقة الدوري الجديد خلال اجتماع اليوم مع الـ١٨ نادي المشاركين في البطولة .

وتحايل خلال الفترة الماضية اتحاد الكرة والرابطة على الأندية من أجل الموافقة على تغير نظام المسابقة ورفضت الغالبية فكرة إقامة الدورى الاستثنائى أو النظام البلجيكى، وإقامة البطولة بشكلها الطبيعي.

وقدم عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، 3 تصورات متضمنة شكل الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.

وتضمن المقترح الأول لشكل ونظام الدوري الجديد فى البقاء على النظام الحالى للمسابقة مع ضغط الفروقات حسب الفرق للارتباطات الدولية سواء للمنتخب الوطنى لكرة القدم أو الأندية المشاركة فى بطولتى دورى الأبطال والكونفدرالية.

فيما شمل المقترح الثانى الفرق فى إقامة البطولة بشكل أساسي مجموعتين مقسمة بالتساوى على ٩ أندية فى كل مجموعة على أن يترأس المجموعة الأولى الأهلى، والمجموعة الثانية الزمالك ويتم إجراء قرعة ذهبية للأندية المشاركة فى كل مجموعة ويصعد أربعة أندية للمربعى أو بطل يتولى عضوية الأربعين المشاركة الأولى فى البطولة الإفريقيتين، بينما تجرى رباعية دورة بين أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة في كل مجموعة الحفر ثلاثة منها للهبوط إلى دورى المحترفين.

وجاء الاقتراح الثالث في الدورى الممتاز الموسم القادم من دور واحد فى الدور الأول بين جميع الأندية، ثم ستقيم دورى في الدور الثانى بين أول عشرة أندية فى الدور الأول والفرق المشاركة فى بطولة دورى الأبطال والكونفدرالية، بينما يتنافس الـ8 الأخيرة على اختيار الهابطين إلى دورى المحترفين فى الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يتم عرض التصورات الثلاث على الأندية للتصويت واختيار الأفضل من بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتضغط غالبية الأندية على اتحاد الكرة والرابطة من أجل إقامة المسابقه بشكلها الطبيعي وهذا الأمر يتسبب في ضرر كبير للاتحاد والذي يعاني من تأخر انتهاء البطولة ولم يتماشي مش باقي دوريات العالم .

ويلاقي اتحاد الكرة أزمة في حالة إقامة الدوري بشكله المعتاد وهي ارتباط المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام في شهر سبتمبر القادم ٢٠٢٥ .

ويدخل أيضاً الاتحاد في أزمة مع النادي الاهلي الذي يشارك في العديد من البطولات المحلية والقارية ، وعلى رأسها بطولة دوري أبطال أفريقيا ، والسوبر الافريقي وكأس العالم للأندية وغيرها .

ويصطدم الاتحاد أيضاً بنادي الزمالك والعديد من أندية الدوري التي تتمسك بإقامة الدوري بنظامه المعتاد .

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رفضه للنظام المقترح من قبل رابطة الأندية لتغيير نظام بطولة الدوري المصري، وقال : لا أوافق على نظام الدوري الجديد، مع احترامي للجميع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية إداري وليس خبيرا فنيا ليقترح نظام تغيير الدوري من دور واحد.

واستمر: هل تم استشارة حسن شحاتة وشوقي غريب وفنيين لكي يقدموا مقترحات، اتحاد الكرة من أغنى المؤسسات في مصر، بياخد من الأندية 3٪ من عقد كل لاعب.

واستطرد :الدوري هينتظم لما الاتحاد والرابطة يكونوا أقوى من الأندية، أنظر كم التأجيلات في الدوري.

وأكد: الأندية أقوى من الاتحاد، لابد من تطبيق اللوائح على الجميع، في ناس بتاخد عقوبات بفيديوهات وناس بتعمل كوارث مش بيتعاقبوا.

قال ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن رابطة الأندية لم تنتهِ مهمتها بعد لحين اختيار مجلس جديد للرابطة وهي من ستحدد الشكل الجديد للرابطة.

وأضاف ثروت سويلم : أحمد دياب ما زال متواجدا بشكل طبيعي، كرئيس لرابطة الأندية وكان متواجدا بصورة طبيعية في اجتماع أمس الذي عقدناه في المقر.

وأضاف: رابطة الأندية أصبح لها شكل وإمكانية تواجد الرابطة كجزء من اتحاد الكرة وارد، ولكن الرابطة أصبح لها كيان.

وأردف: الرابطة كان لها شكل مميز والكل يعمل من أجل نجاح الرابطة، واليوم سيكون الإعلان عن شكل الدوري الجديد، وسيكون مفاجأة للكل وسيتم محو المؤجلات تماما في الموسم المقبل، وكل الأندية ستلعب كل خمس أيام ولن يكون هناك أي مؤجلات تماما.

وواصل: جدول الدوري سيتم الإعلان عنه من أول أسبوع عنه إلى آخره.. واللي بيعترض بيحب ياخد اللقطة.

وأكمل: بتمنى إقامة دوري من مجموعتين وموسم استثنائي، ولكن كل الأندية أجمعت على صعوبة إقامة دوري من مجموعتين ولكن سيتم عرض الأمر على جميع الأندية اليوم، بحضور كل الأندية وأرى أن نظام الدوري الحالي هو الأفضل.

واختتم: نحن في مرحلة نعمل بها لصالح الأندية، وسيخرج بيان بنظام الدوري وموعد بداية الدوري وانتهائه.

وواصل:" الاتحاد قام بعمل درع مميز للنادي الأهلي وهو متواجد حاليا في مصر، ومع الشركة المتحدة والتنسيق بين الأهلي والشركة الراعية وسيكون هناك احتفالية مميزة للأحمر.

في سياق آخر، كشف شريف صالح عضو رابطة الأندية المحترفة عن مفاجأة عن تأخر تسليم الأهلي درع الدوري، حيث قال : درع الدوري كان جاهزًا، والأهلي هو من طلب تأخير استلامه.

وعن بطولة الدوري قال نظام المسابقة من دور واحد، أعتقد أن هذا الشكل سيوفر شهرين تقريبًا، ونظام المجموعتين خيار آمن لكل الأندية.

وعن الموسم الماضي، أشار صالح : لم يتم تأجيل مباراة واحدة في دوري الموسم الماضي من دون سبب، وانتخابات رابطة الأندية المحترفة سيتم تحديد موعدها بعد الانتهاء من ملف شكل الدوري، رابطة الأندية كيان ممثل للأندية ولا يمكننا إجبارهم على أي قرار.

وحدث تواصل خلال الساعات الماضية بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية والتوأم حسام وإبراهيم حسن، للأخذ برأيهم في شكل الدوري الجديد.

وأكد التوأم أنهم مع أي تصور الأندية تتفق عليه لكن هناك أربع مطالب لهم الأول هو تحديد موعد بداية ونهاية الدوري وبمواعيد واضحة والأندية توافق على تلك المواعيد.

أما الطلب الثاني هو مراعاة مصلحة المنتخب والمعسكرات بحيث أن يكون هناك فرصة للمنتخب يتم تجميعه قبل المباريات الهامة في تصفيات افريقيا وكأس العالم بوقت كاف.

والمطلب الثالث هو إنهاء الدوري مثل كل الدوريات في العالم حتى يكون فرصة لجميع لاعبي الدوري للحصول على الراحة الكافية قبل بداية الموسم الجديد.

بينما المطلب الرابع هو عدم تلاحم المواسم مثلما كان يحدث كل موسم وشكاوى الأندية من ضغط البطولات وهو ما يؤثر على لاعبي المنتخب.