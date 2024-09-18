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فاروق جعفر: جوميز لا يصلح للزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لا يناسب إمكانيات القلعة البيضاء على المستوى الفني والخططي.


وقال فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لم يقدم أي شيء جديد منذ التعاقد معه في الموسم الماضي ولم يضيف للفريق الأبيض".
وأضاف:" جوزيه جوميز لم يكن له دوراً في فوز فريق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي ".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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