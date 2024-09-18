شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا وبيراميدز يبحثان عن حلول لإتمام صفقة أوجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو نادى سيراميكا مع نظرائهم في بيراميدز عن حلول لإتمام صفقة انتقال النيجيري صديق أوجولا إلى الفريق السماوى في الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما توقفت المفاوضات الأيام الماضية.

وتعثرت صفقة انتقال صديق أوجولا إلى بيراميدز في الأيام الماضية بعدما رفض بعض اللاعبين الدخول في صفقة تبادلية والانتقال إلى سيراميكا، مما أدى إلى تأخر إتمامها بعدما توصل الفريق السماوى لاتفاق مع النيجيري على كل شيء.

وتجددت المفاوضات حاليا بين الناديين من أجل إتمامها مرة أخرى بعيدا عن اللاعبين، ومحاولة الوصول إلى اتفاق مادى من أجل حسمها، على الرغم من حصول سيراميكا على توقيع محمد رضا بوبو والجنوب أفريقي فخرى لاكاى.

يبحث فريق سيراميكا بقياة أيمن الرمادى، عن مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بشكل قوى استعدادا للموسم الجديد الذى يأمل خلاله فى الوصول لمنصات التتويج.

ويبدأ سيراميكا فى خوض المباريات الودية مع أندية دورى المحترفين أو القسم الثانى على أن ينتهى بمواجهات قوية من أندية الدورى الممتاز للوصول لأعلى فورمة قبل انطلاق الموسم.

وتنتظر فريق سيراميكا العديد من البطولات التى يحلم بالمنافسة فيها، بعد حصد لقبين من بطولة رابطة الأندية آخر موسمين، والتأهل للسوبر المحلى المقرر إقامته فى الإمارات للموسم الثانى على التوالى.