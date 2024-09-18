شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: مشاركة فتوح في المباريات قرار جوزية جوميز والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول في نادى الزمالك عن مصيرمشاركة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى فى مباريات الفريق المقبلة، وذلك بعد أن شارك بصورة طبيعية في تدريبات الفريق أمس، مع زملاؤه بالفريق، وشارك أيضا في الحصة التأهيلية والبدنية بجانب زملائه، بالإضافة إلى فقرة خفيفة بالكرة.

وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع أن مشاركة أحمد فتوح في المباريات المقبلة للفريق ستكون وفقا لقرار البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، فكما قرر مشاركة اللاعب في التدريبات، هو صاحب قرار مشاركته في المباريات من عدمه، وأضاف المصدر أنه جارى تأهيل اللاعب ودخوله سريعا في أجواء الفريق.

وكانت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، قررت تأجيل محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه.