غورجيان يتخلى عن مهامه مدربا لمنتخب أستراليا لكرة السلة

الرياص - اسماء السيد - سيدني : تخلى بريان غورجيان عن مهامه مدربا للمنتخب الأسترالي لكرة السلّة للرجال، وفقا لما أفاد الاتحاد الوطني للعبة الأربعاء بعدما قاد "بومرز" خلال حقبتين.

وأكد الاتحاد الأسترالي لكرة السلة أن غورجيان (71 عاما) المولود في مدينة كاليفورنيا الأميركية والذي قاد المنتخب الوطني إلى ربع نهائي أولمبياد باريس هذا الصيف، غادر للأشراف على نادي سيدني كينغز.

وفي مروره الأول بين عامي 2001 و2008، أحرزت أستراليا الميدالية الذهبية خلال دورة ألعاب الكومنولث التي أقيمت في ملبورن عام 2006. عاد كمدرب رئيس عام 2020 وقاد منتخب "بومرز" لاحراز الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021، في أول انجاز للسلة الأسترالية في الالعاب الأولمبية.

وقال بيتر لونيرغان المدير العام لمركز التميز التابع للإتحاد الأسترالي لكرة السلة في كانبيرا، إن تأثير غورجيان كان واسع النطاق.

وتابع في بيان "إن تأثير برايان على كرة السلة في هذا البلد عميق، وسيستمر على هذا النحو بعد فترة وجوده مع منتخب +بومرز+".

واضاف "لقد أثر كرمه الروحي على أجيال من الرياضيين والمدربين وسيستمر إرثه في البناء".

وضمن السياق ذاته، قال قائد "بومرز" السابق أندرو غايز الفائز بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه" مع سان أنتونيو سبيرز في عام 1999، إن تأثير غورجيان على كرة السلة في أستراليا تجاوز دوره كمدرب للمنتخب الوطني.