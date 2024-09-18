شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز أشرف داري للمشاركة فى مباراة جورماهيا الكيني والان مع تفاصيل الخبر

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من الجهاز الطبي تجهيز المغربي أشرف داري مدافع الفريق الجديد من أجل المشاركة في مباراة جورماهيا الكيني السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للاطمئنان على جاهزيته الفنية والبدنية قبل مواجهة الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري في لقاء كأس السوبر الإفريقي.

ويرغب كولر في الاطمئنان على جاهزية أشرف داري من أجل الاعتماد عليه لقيادة دفاع الفريق الأحمر في مباراة السوبر الإفريقي، باعتباره من اللاعبين المميزين والذين يترقب كولر ظهورهم مع الفريق الأحمر لتعويض النقص العددي في خط الدفاع منذ رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف في صفوف نيس الفرنسي.

وتعرض أشرف داري للإصابة بالتواء في الكاحل في معسكر منتخب المغرب الأخير وخضع لبرنامج تأهيلي، وتم استبعاده من رحلة السفر إلى كينيا لمواجهة جورماهيا في لقاء الذهاب والذي حسمه الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، على أن يتم تجهيزه للمشاركة في لقاء العودة بالقاهرة.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب