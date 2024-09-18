شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يحذر لاعبى بيراميدز من التهاون أمام الجيش الرواندي والان مع تفاصيل الخبر

عقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، جلسة خاصة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة استغلال الفرص في المباراة المرتقبة أمام الجيش الرواندي بإياب الدور التمهيدي الثاني ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ومحاولة تجنب الأخطاء الدفاعية، خاصة وأن استقبال هدف داخل الديار يضع الفريق تحت عبئ تعويضه بهدفين.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي في المباراة المثيرة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء السبت المقبل باستاد الدفاع الجوى في إطار مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في رواندا انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

ويدير المباراة، طاقم حكام من دولة تشاد، بقيادة الحكم محمد علاو، وبوجولا عيسى المساعد الأول، وموسى حافظ المساعد الثاني، وعبد الكريم عثمان الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، مأمون بشارة من السودان، فيما يراقب أداء الحكام، مانويل كانيدو من أنجولا.

التقى بيراميدز مع جي كيه يو، في إطار دور الـ 64 من عمر مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وأقيمت المباراتان في القاهرة على ملعب الدفاع الجوي.

واستطاع بيراميدز الفوز على جي كيه يو بنتيجة 9-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث فاز في لقاء الذهاب 6-0، وفي مواجهة العودة انتصر 3-1.

فريق الجيش الرواندي تأهل إلى دور الـ 32 بعدما حقق الفوز على منافسه عزام التنزاني بهدفين مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يطمح بيراميدز في تخطى عقبة الجيش الرواندي من أجل مواصلة مشواره بقوة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.