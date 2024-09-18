شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم في التتش استعداداً لجورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء التدريبات الجماعية استعدادا لخوض مباراة جورماهيا الكيني يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الثلاثاء ضمن برنامج التدريب عقب العودة من كينيا مساء الأحد الماضي وخوض مباراة الذهاب في نيروبي والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

ويحدد مارسيل كولر برنامج الأهلي حتى موعد مباراة جورماهيا الكيني القادمة بالتشاور مع جهازه المعاون من خلال عقد جلسة مع معاونيه لتحديد البرنامج البدني والخططي الذي سيؤديه اللاعبين حتى موعد مباراة السبت المقبل، من أجل تجهيز لاعبيه بشكل جيد في بداية التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم القياسي كأكثر نادٍ توج باللقب